«Правая часть лица уехала вверх, бровь в верхней части лба». Как минчанке вкололи ботокс в косметологическом кабинете
Одни женщины стареют от морщин, а другие – от непримиримой борьбы с ними. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» ведёт непримиримую борьбу не с морщинами, а с теми, кто обещал их устранить.
Года умудряют, говорили в Древней Греции. Но женщины, как тогда, так и сейчас, предпочитают славиться не мудростью, а красотой.
Ранее они бесстрашно носили на лице ртуть, свинец, камедь, мышьяк.
Со временем на смену отравленной красоте пришли молодильные яблочки иного сорта.
Минчанка:
Мне 30 лет и я недавно стала смотреть в зеркало, замечать морщинки. Подруга сказала, что открылся косметологический кабинет новый, скидки большие.
Поразили цены низкие, и я решилась. Сделали уколы ботокса.
Делали их в подвальном помещении, в косметологическом кабинете на окраине города. На следующее утро, взглянув в зеркало, женщина себя не узнала, буквально остолбенев от так называемой красоты.
Минчанка:
Правая часть лица уехала вверх просто, бровь в верхней части лба, ближе к виску переместилась, ну остальная часть лица соответственно.
Просто испытала шок.
Позвонила в клинику, а меня заверили, что всё в порядке, потом уже и на связь не выходили.
Гуру инъекций по телефону, посоветовала женщине посетить баню, делать массаж и примочки, а затем отключилась. Неделю у минчанки полностью не закрывался глаз, пропала мимика. Произошел перекос лица. За всё это счастье в сомнительном косметологическом кабинете Инна заплатила 800 рублей.
Ольга Иващенко, юрист:
Если потребитель оказался недоволен результатом оказания косметологической услуги, необходимо обращаться к исполнителю, обязательно в письменном виде, с претензией.
Юрист обращает внимание: это – лишь в том случае, если работы проводились в лицензированной клинике квалифицированным специалистом. Если же это – комната в частной квартире или массажный кабинет, а процедуру проводила не врач, а мастер по маникюру, никаких гарантий у вас нет. Как договора и чека. Соответственно, законом вы не защищены.
Сегодня о столичных «серых» мастерах открыто говорят и врачи.
Специалисты не устают предупреждать о последствиях мутного сотрудничества.
Дмитрий Батюков, хирург пластической и эстетической хирургии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:
Да, это – высоко безопасные способы. Именно потому все ими пользуются. Но, на сегодняшний день, в мире описаны случаи таких, достаточно серьёзных, осложнений, в частности, слепоты.
Зона возле глаз, которая очень сейчас популярна – самая опасная зона.
И зона носа, в этом плане.
Виктор Гюго в своём романе «Человек, который смеётся» подробно описал явление компрачикосов – скупщиков детей в Средневековье. Являясь сборщиками бродяг, они были и пластическими хирургами. Орудуя скальпелем и своими знаниями, они уродовали своих пациентов, создавая из них шутов и паяцев для аристократической знати.
Сегодня белорусов уродуют откровенные дилетанты, использующие контрафактные низкокачественные препараты, с иглой наперевес, зарабатывающие на чужом лице.
Количество подпольных контор растёт и это уже – серьёзная проблема.
Дмитрий Батюков, хирург пластической и эстетической хирургии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:
Несколько раз в неделю приходится разгребать какие-то побочные эффекты или осложнения именно инъекционных методик. И могу с абсолютной уверенностью сказать, что абсолютное большинство этих осложнений – от непрофессионалов. Более того, не врачей, не медработников, а мастеров кабинетов массажа, пеникюра и чего-то похожего. Причина тут одна. Доступность препаратов на «сером» рынке Беларуси.
Каждый желающий может купить что-нибудь, чтобы себе уколоть.
Как результат: передутые лица, всевозможные осложнения и очереди, но теперь уже – к квалифицированным специалистам.
И хорошо ещё, если всё поправимо. В России в 2016 году убийственными стали два укола красоты. До сих пор на слуху история 23-летней Юлии Кубаревой. Девушка скончалась после проведения пластической операции по коррекции формы носа в коммерческом медицинском центре в Минске.
Дмитрий Батюков, хирург пластической и эстетической хирургии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:
Надо понять, что для всего есть показания. И филлеры – это прекрасный способ омоложения, если он используется по показаниям. Для того, чтобы себя обезопасить, надо следовать достаточно простым правилам. Эти правила – они универсальны. Первое, все препараты, которые применяются на территории Республики Беларусь, должны быть зарегистрированы.
Второе, эти препараты могут использоваться только специалистами.
Специалист, в настоящее время – это лицо с высшим медицинским образованием, то есть, только врач, который имеет право их вводить. То есть, с определённой квалификацией. Имеет право это делать исключительно в медицинском центре. Вы можете потребовать накладные на все препараты, это нормально
Не стоит забывать, что эстетическая медицина — от слова «медицина», а не от слова «услуга». Чтобы не изуродовать себя по собственному желанию и за свои же деньги, тщательно взвешивайте все «за» и «против», и осознанно подходите к выбору специалиста, в руки которого отдаёте свое внешнее «Я».