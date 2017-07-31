«Правая часть лица уехала вверх, бровь в верхней части лба». Как минчанке вкололи ботокс в косметологическом кабинете

Одни женщины стареют от морщин, а другие – от непримиримой борьбы с ними. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» ведёт непримиримую борьбу не с морщинами, а с теми, кто обещал их устранить. Года умудряют, говорили в Древней Греции. Но женщины, как тогда, так и сейчас, предпочитают славиться не мудростью, а красотой. Ранее они бесстрашно носили на лице ртуть, свинец, камедь, мышьяк.

Со временем на смену отравленной красоте пришли молодильные яблочки иного сорта.

Минчанка:

Мне 30 лет и я недавно стала смотреть в зеркало, замечать морщинки. Подруга сказала, что открылся косметологический кабинет новый, скидки большие.

Поразили цены низкие, и я решилась. Сделали уколы ботокса. Делали их в подвальном помещении, в косметологическом кабинете на окраине города. На следующее утро, взглянув в зеркало, женщина себя не узнала, буквально остолбенев от так называемой красоты. Минчанка:

Правая часть лица уехала вверх просто, бровь в верхней части лба, ближе к виску переместилась, ну остальная часть лица соответственно. Просто испытала шок. Позвонила в клинику, а меня заверили, что всё в порядке, потом уже и на связь не выходили.

Гуру инъекций по телефону, посоветовала женщине посетить баню, делать массаж и примочки, а затем отключилась. Неделю у минчанки полностью не закрывался глаз, пропала мимика. Произошел перекос лица. За всё это счастье в сомнительном косметологическом кабинете Инна заплатила 800 рублей.

Ольга Иващенко, юрист:

Если потребитель оказался недоволен результатом оказания косметологической услуги, необходимо обращаться к исполнителю, обязательно в письменном виде, с претензией.

Юрист обращает внимание: это – лишь в том случае, если работы проводились в лицензированной клинике квалифицированным специалистом. Если же это – комната в частной квартире или массажный кабинет, а процедуру проводила не врач, а мастер по маникюру, никаких гарантий у вас нет. Как договора и чека. Соответственно, законом вы не защищены. Сегодня о столичных «серых» мастерах открыто говорят и врачи.

Специалисты не устают предупреждать о последствиях мутного сотрудничества.

Дмитрий Батюков, хирург пластической и эстетической хирургии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:

Да, это – высоко безопасные способы. Именно потому все ими пользуются. Но, на сегодняшний день, в мире описаны случаи таких, достаточно серьёзных, осложнений, в частности, слепоты.

Зона возле глаз, которая очень сейчас популярна – самая опасная зона. И зона носа, в этом плане.

Виктор Гюго в своём романе «Человек, который смеётся» подробно описал явление компрачикосов – скупщиков детей в Средневековье. Являясь сборщиками бродяг, они были и пластическими хирургами. Орудуя скальпелем и своими знаниями, они уродовали своих пациентов, создавая из них шутов и паяцев для аристократической знати.

Сегодня белорусов уродуют откровенные дилетанты, использующие контрафактные низкокачественные препараты, с иглой наперевес, зарабатывающие на чужом лице.

Количество подпольных контор растёт и это уже – серьёзная проблема. Дмитрий Батюков, хирург пластической и эстетической хирургии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:

Несколько раз в неделю приходится разгребать какие-то побочные эффекты или осложнения именно инъекционных методик. И могу с абсолютной уверенностью сказать, что абсолютное большинство этих осложнений – от непрофессионалов. Более того, не врачей, не медработников, а мастеров кабинетов массажа, пеникюра и чего-то похожего. Причина тут одна. Доступность препаратов на «сером» рынке Беларуси. Каждый желающий может купить что-нибудь, чтобы себе уколоть.

Как результат: передутые лица, всевозможные осложнения и очереди, но теперь уже – к квалифицированным специалистам.





И хорошо ещё, если всё поправимо. В России в 2016 году убийственными стали два укола красоты. До сих пор на слуху история 23-летней Юлии Кубаревой. Девушка скончалась после проведения пластической операции по коррекции формы носа в коммерческом медицинском центре в Минске.