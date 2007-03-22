Права беженцев пересмотрят

В белорусском законодательстве появится новый институт защиты иностранцев. К рассмотрению на весенней сессии Нижней палаты парламента готовится проект закона "О беженцах".

Действующая редакция будет дополнена новым институтом защиты иностранцев, которые фактически не являются беженцами, но, тем не менее, нуждаются в международной защите.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Илья Тодорович прокомментировал сложившуюся ситуацию так: "С каждым годом в белорусском законодательстве остается все меньше пробелов. У нашего представительства сложились крепкие партнерские отношения с вашим правительством. В случае если будут приняты предложенные нормы, белорусский закон можно будет назвать самым прогрессивным и совершенным на международном уровне".

Предусматривается введение статей, касающихся установления личности иностранцев, не имеющих документов, а в случае возникновения сомнений в возрасте несовершеннолетнего, законопроект регламентирует проведение судебно-медицинской экспертизы. Значительно сократятся сроки рассмотрения ходатайств, а также выезда иностранцев, получивших отказ в признании беженцами.