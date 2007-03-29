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Права белорусских и российских граждан уравняли

29 марта 2007 09:41
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Белорусско-российский договор о сотрудничестве в соцобеспечении вступил в силу.

Документ был подписан президентами двух государств в январе 2006 года в Санкт-Петербурге. Договор уравняет права граждан двух стран в области пенсионного обеспечения и социального страхования, а также позволит урегулировать проблемы, возникающие при переезде людей из одной страны в другую при назначении и выплате им пенсий и социальных пособий.

Квоты на занятие трудовой деятельностью в России для мигрантов не распространяются на граждан Беларуси, так они не рассматриваются в качестве инностранных граждан.
В Департаменте по гражданству и миграции МВД зарегистрированы 36 лицензиатов, которые предоставляют белорусам услуги по трудоустройству зарубежом. Через них в прошлом году прошло до 4 тысяч граждан Беларуси, которые трудоустроились в России. Благодаря ряду подписанных документов в союзном государстве создается единое миграционное пространство. Как россияне, так и белорусы, пересекая границу стран-соседок, могут не регистрироваться на протяжении 30 дней, также при выдаче вида на жительства для граждан двух государств не учитывается срок проживания.      

# общество

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