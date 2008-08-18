Практически все столичные школы завершили ремонт

О том, как подготовлены учебные заведения столицы к новому учебному году шла сегодня речь на заседании в минсгорисполкоме. 25 августа минские школы будут рапортовать о готовности. Особое внимание в этом году уделили пищеблокам, спортивным площадкам и асфальтированию территорий. Правда, как отметили столичные власти, освоение выделенных средств несколько замедлилось и руководителям Московского, Фрунзенского и Ленинского районов следует обратить на это вниманию. Будут в этом году и новостройки.