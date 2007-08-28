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Практически все школы уже подготовились к встрече с ребятами

28 августа 2007 12:22
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98 паспортов готовности школ Беларуси осталось проверить и подписать приёмным комиссиям. Этот документ подписывают только при условии полного завершения ремонта или строительства в зданиях учебных заведений. Согласно нормативным документам школьники не должны находиться в помещениях, если там проходят ремонтные работы. Именно поэтому ремонт начался только в середине июля.
В некоторых школах в сентябре продолжат работы по внешней отделке. Вместе с тем, все учащиеся 1 сентября обязательно сядут за парты в своих учебных заведениях.
# общество

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