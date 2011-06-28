Практически все билеты на «Славянский базар» в Витебске распроданы

Большой спрос на билеты стал своеобразным подарком к 20-летию музыкального праздника. Ряд концертов будет посвящен юбилею.

К слову, трансляции, репортажи, дневники фестиваля увидят телезрители около 50 стран мира.

Непростая экономическая ситуация не повлияла на количество желающих попасть на концерты любимых звезд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Карачевский, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

Все основные дни остаются, с 8 по 14 июля, включая все основные программы: День Беларуси, День Союзного государства, День России, День Украины, коммерческие концерты.

Понадобились дополнительные средства, и было принято согласованное решение оргкомитетом. Нам помог глава государства.