Практически половину доходов белорусы тратят на еду

Потребительская корзина — для экономистов норматив или термин, который помогает сравнить уровень жизни белорусов. Очень сложно. А для нас, покупателей — ничто иное, как емкость, которую мы наполняем всякой всячиной.

5-10 лет назад — в ней могли затесаться такие товары, как «Головные уборы из меха» или «Рабочая одежда из хлопачатобумажных тканей». Тогда — это было в перечне самого необходимого. Или например — мужское зимнее пальто. Сейчас кстати удовольствие не из самых дешевых. Но времена меняются. И размер прожиточного минимума — вместе с ними. И теперь наша потребительская корзина заполняется совсем по-другому.

К слову, прожиточный минимум – понятие условное. На 440 тысяч 600 рублей– все что душе угодно – не купишь. Но вот то, что вырос он за последние пять лет более чем в три раза – нам, покупателям, и ей, экономисту универсама, говорят метаморфозы. Магазин сегодня и пять лет назад – что называется, найди 10 отличий.

К примеру, наше все – молочка. Галина Аркадьевна случайно заметила: теперь покупатели у этих прилавков сначала смотрят на состав того же йогурта, а уже потом на цену.

Приучили покупателя, или наоборот – и к экзотике. Экономист помнит, когда в один прекрасный день – вопрос «А где у вас тут манго или авокадо?» – застыл в воздухе. С тех пор – для универсама – он закрыт.

Галина Жандарова, экономист универсама Минска:

Покупатели привыкли к наименованиям. Сначала приходилось объяснять, что это такое, и как есть. А сейчас все стало привычно.

Да и что говорить – пить мы стали по-другому. Названия дорогих напитков – у всех на слуху. Названия элитного английского виски – у большинства на слуху, да и на прилавках дорогие напитки не застаиваются. Чего Галина Аркадьевна 5 лет назад не припомнит.



Автомобиль премиум-класса раньше для белорусов – был за гранью возможного. А теперь и бумеры у каждого пятого, и ферарри с порше – цепляют глаз не с той силой. Да и тогда Аундрюс не имел в запасе пару-тройку улиц на случай объезда пробок.

Аундрюс, директор автосалона Минска:

Почти всегда стараюсь на кольцевую выезжать, если уже в другую сторону города надо. Машин конечно больше стало больше.

К слову, Аундрюс знает, как никто другой, что белорусской душе угодно, и что она отныне может себе позволить. Пускай и до народной марки – этому автомобилю еще далеко. И тех, кто чувствует себя здесь, как дома – он знает в лицо.

Аундрюс Шатас, директор автосалона Минска:

Экономика растет, появляются новые какие-то бизнесмены. Которым тоже нужен хороший автомобиль, который соответствовал их уровню. Так чтобы прожиточный уровень но по его имиджу. Это как раз вот такой автомобиль. Для таких людей.



А здесь хорошо знают, как и где предпочитают отдыхать белорусы. За последние пять лет – турагентства открыли новые направления. В силу предпочтений постоянных клиентов. Турция приелась, да и Греция уже не вызывает такой интерес как раньше. А вот Карибы или Мальдивы – дело другое.

Инесса Сафроняк, заместитель генерального директора агентства туристических услуг Минска:

Все те рейсы, которые мы имеем на сегодня из Республики Беларусь – как раз напрямую взаимосвязаны с доходом населения. Раньше такого количесва рейсов из Минска я даже не припомню. Те направления, которые сейчас пользуются спросом, я не могу сказать что это массовый спрос. Но он есть. Раньше такого направления белорусы и не спрашивали.

Анна Бунькова и Евгений Левковец на неделе посмотрели в потребительскую корзину белоруса.