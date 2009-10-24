Прах последней пассажирки «Титаника» развеют над морем в Саутгемптоне

Мемориальная служба в честь скончавшейся пять месяцев назад последней пассажирки «Титаника», Миллвины Дин проходит 24 октября в Великобритании.

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на BBC.

Служба проходит в церкви Святой Марии в городе Копиторн в графстве Хэмпшир на юге Англии. После нее прах женщины будет развеян над морем с одного из причалов в порту Саутгемптона, откуда «Титаник» в 1912 году отправился в свое последнее плавание.

Миллвина Дин скончалась 31 мая в возрасте 97 лет в одном из домов престарелых английского графства Хэмпшир. На протяжении последних нескольких лет жизни Дин испытывала финансовые трудности и не могла каждый месяц оплачивать свое пребывание в доме престарелых в размере 3 тысяч фунтов стерлингов. Для разрешения этой проблемы Миллвина была вынуждена даже распродавать памятные вещи, связанные с катастрофой.

Самая юная пассажирка на рейсе, Миллвина Дин была всего лишь двухмесячным ребенком, когда в ночь на 15 апреля 1912 года в северной Атлантике затонул трансатлантический пассажирский лайнер «Титаник» после столкновения с айсбергом. Спастись удалось 706 из 2 тысяч 233 тысячи человек, находившихся на борту судна.

Девочка узнала о катастрофе лишь в возрасте восьми лет, когда мать рассказала ей о событиях той ночи. Тогда погиб отец Миллвины Бертрам, а ее мать Джорджетта с двумя детьми сумели попасть в одну из спасательных шлюпок и позже были доставлены в США. Затем семейство вернулось в Саутгемптон.

Несмотря на то, что Дин практически ничего не помнила о катастрофе начала прошлого века, она говорила, что это происшествие кардинально изменило ее жизнь, потому что предполагалось, что семья Миллвины поселится в США и девочка вырастет именно там. За свою долгую жизнь Дин объехала почти весь мир, встречаясь с людьми, выжившими после гибели «Титаника».