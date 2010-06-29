Прямой эфир

Прах белорусских воинов, участников сражений с 1812 г., захоронят в храме-памятнике Всех святых в Минске

29 июня 2010 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Под алтарем святыни найдет упокоение прах участников четырех крупнейших сражений с 1812 года.

Храм-памятник станет последним местом захоронения останков белорусских воинов.

По периметру храма будут прикреплены керамические таблички с именами каждого погибшего и каждого репрессированного.

Строительство 80-метровой святыни завершат в ближайшие годы. А вот торжественная церемония захоронения останков под алтарем храма пройдет 2 июля. Накануне прошла репетиция ритуального шествия.

Федор Повный, протоиерей, настоятель минского прихода в честь Всех святых:
Это только первый шаг к открытию храма, потому что строительство будет продолжаться — этапами. Следующий этап — освящение бокового предела этого храма, который как раз связан с нашим местом упокоения воинов, в честь усекновения Иоанна Крестителя.

# общество # Храмы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
28 июня 2010 20:03

«Задай вопрос Президенту»: о чем мечтает Александр Лукашенко и будет ли построена в Беларуси трасса «Формулы-1»?

28 июня 2010 19:48

Руководитель кружка в Витебске потратила 55 миллионов, собранных у детей

C какими недостатками в Минске сдают новостройки
28 июня 2010 14:25

C какими недостатками в Минске сдают новостройки