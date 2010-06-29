Прах белорусских воинов, участников сражений с 1812 г., захоронят в храме-памятнике Всех святых в Минске

Под алтарем святыни найдет упокоение прах участников четырех крупнейших сражений с 1812 года.

Храм-памятник станет последним местом захоронения останков белорусских воинов.

По периметру храма будут прикреплены керамические таблички с именами каждого погибшего и каждого репрессированного.

Строительство 80-метровой святыни завершат в ближайшие годы. А вот торжественная церемония захоронения останков под алтарем храма пройдет 2 июля. Накануне прошла репетиция ритуального шествия.

Федор Повный, протоиерей, настоятель минского прихода в честь Всех святых:

Это только первый шаг к открытию храма, потому что строительство будет продолжаться — этапами. Следующий этап — освящение бокового предела этого храма, который как раз связан с нашим местом упокоения воинов, в честь усекновения Иоанна Крестителя.