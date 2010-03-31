Праграму кадравага забеспячэння сельвыканкамаў распрацоўваюць у вобласці

Яе асноўная мэта – справіцца з недахопам спецыялістаў і сфарміраваць прафесійны склад мясцовых адміністрацый.Звернуць увагу – перш за усё на сістэму падбору кадраў. Па-першае, змена іх павінна быць абгрунтаванай. Па-другое, на адміністрацыйную працу неабходна больш прыцягваць маладых спецыялістаў. А тыя, якія ёсць, павінны павышаць кваліфікацыю. Так, за апошнія тры гады толькі ў Акадэміі пры Адміністрацыі Прэзідэнта перанавучанне прайшлі 290 старшыняў сельвыканкамаў. пра «трываласць кадравага ланцужку».