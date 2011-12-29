Прафесія – Дзед Мароз. Сотні людзей на Міншчыне змянілі будзённае жыццё, каб падараваць святочны настрой іншым

І абавязкова выканаць самыя запаветныя жаданні, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».
Традиционный опрос программы «Столичные подробности».
Новости Беларуси, Минск. На представлении в цирке побывали полторы тысячи юных минчан.
Новости Беларуси, Минск. Многофункциональный жилой комплекс рассчитан на 600 мест. Его возвели за три года.
22 сентября 2026 08:00
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