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Прафесія – Дзед Мароз. Сотні людзей на Міншчыне змянілі будзённае жыццё, каб падараваць святочны настрой іншым

29 декабря 2011 14:11
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Яны ўмеюць разгаварыць самых заўзятых маўчуноў і закружыць у карагодзе дарослых.

І абавязкова выканаць самыя запаветныя жаданні, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

# общество

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