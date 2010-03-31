Прачечные самообслуживания могут уйти в историю

Такие заведения в Минске уже в этом году будут выставлены на аукцион для приватизации. Нынешнее руководство прачечных жалуется на отсутствие прибыли, хотя есть примеры, когда большая стирка приносит и большие доходы.

Об этой прачечной самообслуживания напоминает разве что табличка. Ее почему-то не сняли, хотя от самой услуги отказались давно. Вместе с большой водой у Жанны Афанасьевны ушла и большая надежда – на чистую жизнь.

Жанна Афанасьевна, пенсионерка:

– Мне 70 лет скоро. Я не могу сама дома постирать. Единственной опорой была прачечная.

На сетования Жанны Афанасьевны у прачечной свой ответ. Так называемая система самообслуживания, когда человек приходит и стирает белье сам, перестала быть прибыльной.

Татьяна Молошевич, старший оператор прачечной:

– Почти в каждой семье сейчас есть своя стиральная машина, поэтому к нам стало обращаться меньше людей.

Залог рентабельной работы, говорят специалисты, поднять стоимость услуги. Постирать 10 кг белья самостоятельно в среднем обходится около 18 тысяч. Но если учесть, что целевая аудитория таких прачечных – пенсионеры и студенты, то решение поднять цену, скорее всего, лопнет, как мыльный пузырь. В Мингорисполкоме решили провести диагностику убыточных прачечных и заправить машины новым порошком.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела организации и развития сферы услуг управления бытового обслуживания населения Мингорисполкома:

– Для того, чтобы сохранить эту услугу, в этом году принято решение выставить на продажу четыре таких прачечных. Будут вложены инвестиции, приобретено новое оборудование, проведен ремонт. Все это делается в целях сохранения услуги.

Современное оборудование и до 50 посетителей в день. Большую воду в этой прачечной превратили в золотую реку. Для посетителей и скидки, и предварительная запись и даже бесплатный крахмал. Такой подход не только стирает стереотипы, но и привлекает даже самых искушенных клиентов.

Валентина Камко, заведующая прачечной:

– Мы заинтересованы в том, чтобы нас не оставил ни один клиент.

Во многих европейских странах стирка-это целый ритуал. В каждом жилом доме, как правило, в подвале, есть своя прачечная самообслуживания. Для домохозяек не только стиральные машины, но и магнитофон, телевизор, журналы, и даже игровые автоматы. Возможно, и нашим прачечным стоит перенять опыт. Тогда большая стирка из работы превратится в развлечение, и не только для пенсионеров.

Татьяна Харлинская, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.