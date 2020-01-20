Позволяет буквально рассмотреть атмосферу. Белорусский лидар будет работать в Антарктиде

Новости Беларуси. В Беларуси эта неделя проходит под знаком науки. В эти дни исследователи готовы впустить обычных людей в свой достаточно закрытый мир, а главное – показать новейшие разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, в Институте физики имени Степанова ученые создали уникальный прибор, который позволяет буквально рассмотреть нашу атмосферу. А еще этот аппарат вскоре отправится в Антарктиду, чтобы просканировать воздух малоизученного континента. Эксперты уверены: это еще один шаг на пути к большим открытиям.