Познала весь ужас слова «война». Санитарка Татьяна Дардесова спасала раненых. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Наша читательница Нелли Губарь прислала историю своей прабабушки Дардесовой Татьяны Ивановны, которая во время Великой Отечественной войны спасала раненых бойцов.

Дардесова Татьяна Ивановна. Фото предоставлено Нелли Губарь

«Город Смоленск, июль 1941 года. Начало Великой Отечественной войны. С этим периодом меня связывают воспоминания моей прабабушки Дардесовой Татьяны Ивановны о страшной трагедии для нашей страны – варварском нападении фашисткой Германии на Советский Союз. Весь народ поднялся на защиту своей Родины. «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…» – эти слова песни звучали как призыв. Добровольцами уходили на фронт тысячи молодых людей. И моя прабабушка Таня обратилась в военкомат. Пройдя курсы медсестер запаса Красного Креста и Красного Полумесяца, была направлена помощником повара в санитарный поезд, вывозивший раненых из Смоленска, Сталинграда, Киева, Польши, Румынии.

Курсы медсестер запаса Красного Креста. Фото предоставлено Нелли Губарь

В первый свой рейс поезд отправился 27 июля 1941 года. Моя прабабушка рассказывала моей бабушке Губарь Ларисе Петровне: «Передо мной стоял красавец поезд с алыми крестами на белой полосе зеленых вагонов. Невдомек было мне, когда я с крохотным чемоданчиком входила в штабной вагон, какую роль в моей судьбе сыграют люди этого поезда. Сорок медицинских работников «жили на колесах» с первых дней войны и с честью выполняли свой долг перед Родиной». На один вагон приходилось 60 раненых и две санитарки. Благодаря жесточайшей армейской дисциплине обеспечивались стерильность и чистота в вагонах, уход за ранеными. Кухня работала на полную мощность. На каждый вагон выделяли по два ведра каши, ведру мясной подливы, компоты, кипяток. Моя прабабушка после тяжелой работы на кухне перевязывала раненых, как могла успокаивала их пением, стихами. Тяжело было смотреть на раненых, порой еще очень юных, почти детей. Враги нагло бомбили поезда милосердия. Молоденькие девочки пытались спрятаться от взрывов, тащили на себе раненых, спасая и их. Считалось, если попал в санитарный поезд, значит, спасся. Так высока была репутация врачей, санитаров и всех служивших в поездах милосердия, где каждый трудился за троих.

Военно-санитарный поезд. Фото предоставлено Нелли Губарь

При погрузке раненых нужно было тяжелых мужиков перекладывать с одних носилок на другие, или вытаскивать их на брезенте из вагона, или помогать выйти тем, кто может ходить сам, но ходит плохо. А в это время кричат: «Быстрее, быстрее! На подходе второй эшелон, а за ним на перегоне третий! Уже на перегоне! Мы чудом его обогнали!» И все это приходилось делать на морозе и в жару, в дождь и снег, во время бомбежки. Моя прабабушка познала весь ужас слова «война». Эта хрупкая, но очень сильная женщина была одной из героинь поездов милосердия. Среди ее наград военного времени орден «Отечественной войны II степени», медаль Жукова.