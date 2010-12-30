Пожизненное обслуживание в обмен на недвижимость: квартиры государство будет продавать, а деньги направлять в бюджет

Систему социальной поддержки необходимо упростить. Такое поручение дал Александр Лукашенко, посещая дом-интернат для ветеранов войны и труда в Минском районе. Здесь же Николай Ладутько сообщил, что в Минске 10 тысяч одиноких пенсионеров имеют собственные квартиры. Многие из них хотели бы получать помощь на дому, чтобы не переезжать в интернат. Здесь государство может предложить новую услугу — пожизненное обслуживание взамен недвижимости.

Уже стало традицией, что накануне Нового года президент посещает различные социальные объекты. В этот раз Александр Лукашенко приехал лично поздравить с наступающими праздниками постояльцев дома-интерната «Свитанок». Раньше это был санаторий, а теперь после реконструкции здесь с комфортом могут разместиться более сотни ветеранов труда и войны.

Еще недавно здесь праздновали новоселье. Комплекс открыли месяц назад. За это время первые жильцы только успели освоиться, осмотреться, и сегодня с нескрываемыми эмоциями они уже делятся впечатлениями о своем новом доме.

«Свитанок» на данный момент можно назвать эталонным домом престарелых. Он рассчитан на 150 жильцов, каждый из которых получает максимум удобств. Этот интернат президенту сегодня представляла министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина.

В Беларуси сейчас пенсионеры составляют 22% от общего числа жителей. И задача государства – обеспечить достойную старость для каждого из этих более чем двух миллионов пожилых людей. Если говорить, например, о пенсиях, то их размер за последние годы 11 раз менялся — в сторону увеличения.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Самое главное — создание совершенной нового типа домов-интернатов повышенной комфортности, чтобы мы могли предложить людям разные виды услуг в разных ситуациях — в том числе, и на платном основе. И, кночено, новые социальные технологии.

В стране сейчас работает более семидесяти стационарных учреждений, которые обслуживают инвалидов и пожилых людей. Нуждающихся в таком уходе больше, чем существует мест. Однако министр труда и социальной защиты сегодня пообещала, что до 2013 года проблема с расселением будет снята. Президент сегодня поручил упорядочить систему выбора тех, кто хочет попасть в интернат.

Александр Лукашенко:

Тут надо четко все привести в соответствие, и критерий один: тому, кто нуждается в помощи, ее надо однозначно обеспечить. Но бывает же так: родители бугаев вырастили, еще и бизнесмены неплохие, в смысле денег, но за родителями не хотят ухаживать. Мы же не можем их бросить, это же наши старики. Но и этих бизнесменов напрячь надо. Надо эту систему лишить всякого популизма. Надо четко понимать, что мы можем и так далее. И оказывать поддержку и помощь только тем, кто в этом нуждается.

За пребывание в «Свитанке» большая часть постояльцев платит определенной долей своей пенсии. Есть здесь и те, кто полностью компенсирует свое проживание. Стоимость — 900 тысяч рублей в месяц. Сегодня мэр Минска Николай Ладутько сообщил президенту, что в Минске, например, 10 тысяч одиноких пенсионеров имеют собственные квартиры. И многие из них хотели бы получать помощь на дому — чтобы не переезжать в интернат. Здесь государство может предложить новую услугу — пожизненное обслуживание взамен недвижимости.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Он заключает договор о том, что его обслуживают на дому на протяжении всего периода его жизни. За это он получает ренту, мы делаем там текущий ремонт, оплачиваем коммунальные услуги — полностью обслуживаем. После его смерти квартира переходит в коммунальную собственность.

Президент одобрил такой пилотный проект и дал поручение разработать систему рентных услуг. По мнению Александра Лукашенко, полученные таким образом квартиры государство будет продавать, а деньги направлять в бюджет.

Александр Лукашенко:

Если человек одинокий — все мы временные люди, умираем — ему все равно, кому достанется эта квартира, если у него нет детей. Поэтому, фактически, за квартиру государство оказывает ему до последнего дня услуги. Это нормально, что тут согласовывать — надо принимать и все. Но квартиру над обязательно по максимуму продать и компенсировать эти услуги. И не надо тут «мы бесплатно, платно» — начнется катавасия и коррупция. Продать все и точка. Деньги получил — пожалуйста, можешь их дальше использовать согласно законодательству.

Сегодня президенту показали план расширения «Свитанка». Через три года здесь откроется второй корпус — на 250 человек. Кроме того, на территории появится и свое подсобное хозяйство — многие постояльцы хотят и могут работать на земле.

Александр Лукашенко ознакомился с условиями проживания. В «Свитанке» большая часть палат, которые скорей похожи на гостиничные номера, — одноместные.

В палате у Петра Егоровича президент задержался. Мужчина, который уже более сорока лет передвигается на коляске, делился секретом бодрости. Несмотря на инвалидность, он активно занимается физкультурой и даже на рыбалку летом ездит.

В «Свитанке» президенту также показали и богатую лечебную часть. Кабинеты для физиотерапии, спортзал, стоматологический кабинет, и даже комната для психологической разгрузки — все это доступно ветеранам.

После ознакомления с домом-интернатом президент смог в почти домашней обстановке, за чаем, пообщаться с ветеранами. Александр Лукашенко приехал не с пустыми руками — к праздничному столу глава государства привез торт, выполненный в виде символа наступающего года. Кроме того, президент подарил «Свитанку» домашний кинотеатр белорусского производства. Первый диск с фильмом для просмотра тоже отечественный — «Брестская крепость».

Александр Лукашенко:

Наверное, мне показывают людей, которым и жить тут еще рано: молодые, улыбающиеся. Настоящие солдаты. Я рад — лучше так. К сожалению, разные люди есть, и помогать им надо. На ближайшее будущее, на эту пятилетку, мы себе определили, чтобы старики не остались у нас. И не только старики, но и люди вашего возраста — вам до старости еще топать и топать. Чтобы люди одинокие, попавшие в беду, чувствовали государственную поддержку. Ну и дети, потому что государство ценится прежде всего по отношению к детям и старикам.

Ветераны долго не отпускали гостей. Рассказывали о своем прошлом, благодарили за настоящее. Ответным подарком президенту стала песня, которую одна из постоялиц специально приготовила к этому дню.

А. Лукашенко: У нас на учете каждый одинокий, каждый старик