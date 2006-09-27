Пожилым людям - адресную помощь

Дойти до каждого пожилого человека, особенно одинокого. В стране создана масштабная система соцзащиты пожилых людей. Это различные льготы и гарантии, повышение пенсий, соцобслуживание и помощь на дому.

Во всех районах республики проведена работа по проверке условий жизни ветеранов Великой Отечественной и членов семей погибших в годы войны. Нуждающимся улучшили жилищные условия, отремонтировали квартиры и дома, провели телефоны и обеспечили инвалидов войны спецавтотранспортом. Особое внимание - улучшению качества медобслуживания и санаторно-курортного лечения. Акцент - на адресность и эффективность оказываемой социальной помощи. Различные виды социально-бытовой и психологической помощи пожилые получают в центрах социального обслуживания. Они открыты во всех административных районах республики.

С нынешнего года адресную помощь оказывают по заявительному принципу "одного окна", что особенно актуально для одиноких стариков. За последние пять лет ее получателями стали свыше 420 тысяч человек. На эти цели израсходовано 18 млрд. рублей.

Дни открытых дверей пройдут на этой неделе во всех столичных поликлиниках. Мероприятия приурочены ко Дню пожилых людей, который отмечается в воскресенье - 1 октября. Кроме того, в субботу, для минчан, перешагнувших 60-летний рубеж, в каждой поликлинике будет организован прием без талонов к участковым врачам-терапевтам. При необходимости больной сможет пройти комплексный медосмотр. Также на протяжении недели в поликлиниках и стационарах Минска будут прочитаны лекции по профилактике и лечению сердечно-сосудистых, эндокринных и других заболеваний, наиболее часто встречающихся у людей пожилого возраста.