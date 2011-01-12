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Пожилые люди в Беларуси получат возможность пожизненного обслуживания в обмен на недвижимость

12 января 2011 12:15
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Только в Минске сегодня проживают около 20 тысяч одиноких граждан преклонного возраста.

И многие хотели бы получать помощь на дому. Теперь для этого не потребуется переезжать в интернат. Государство взамен на жилплощадь предлагает пожизненное обслуживание по месту жительства. Первый опыт заключения договоров апробируют уже в этом году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Ражанец, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисплкома:
Желающие уже сегодня есть — сегодня-завтра это порядка 50 человек, которые высказали такое пожелание и порядка 600 человек взяли время на раздумье.

# общество

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