Пожелание близких Качиньских: похороны должны пройти без телекамер и журналистов

Предпоследний день траурной недели в Польше. Очередь поляков к Резиденции Президента растянулась на несколько улиц. Всего несколько километров расстояния и 8-9 часов ожидания. Даже, несмотря на рабочую неделю, десятки тысяч поляков готовы ждать так долго, чтобы отдать честь Качиньским.

В Варшаву сегодня доставили еще два самолета с жертвами авиакатастрофы ТУ-154. Среди них – и экс-лидер страны, как его здесь называют, последний Президент Польши в изгнании, 91-летний Ришард Качоровски. В траурной церемонии на аэродроме принял участие польский премьер Дональд Туск. Всего за два последние два дня Польша приняла больше 60 гробов с телами погибших в Смоленской области. Общенациональное прощание с погибшими состоится в субботу на центральной площади Варшавы.

Жители Польши:

– Сюда привела трагедия. Я пришла, чтобы почувствовать эту атмосферу, которая ощущается только тут, на месте. Тепла от свеч, которых здесь так много и запах цветов, телевизор передать не может;

– Пришел, чтобы отдать дань памяти Президенту, его супруге и всем тем, кто погиб в этой авиакатастрофе.

Сюда в Варшаву из Москвы приходят новости о том, что всего из 96-ти жертв авиакатастрофы под Смоленском опознаны тела 71-го человека. Кроме того, стали известны некоторые подробности падения ТУ-154. Пилоты президентского самолета за 3-5 секунд до гибели знали, что избежать крушения не удастся. Эту информацию сегодня озвучил главный военный прокурор Польши. Помимо траурных нюансов в Польше активно обсуждаются и политические. Главные вопросы – официальная дата выборов и главные претенденты в Президенты.

Пшемыслав Чвиклиньски, заместитель главного редактора еженедельника "NIE" (Варшава):

– Тысячи разных сценариев могут разыгрываться в предвыборной кампании. Но самый правдоподобный сценарий – эта кампания будет острой, но не такой зрелищной какой могла быть без этой смерти. Не будет великого сражения на мечах. А будет сражение на маленьких ножиках.

Сегодня же принято решение о присвоении посмертно Леху Качиньскому титула почетный гражданин города Варшавы. К слову, таким титулом удостаиваются лишь единицы. Например, в прошлом году его присвоили знаменитому на весь мир Далай Ламе.

Сейчас президентская семья Качиньских занимается организацией похорон. Процессия состоится в это воскресенье в городе Краков. Пожелание близких Качиньских: похороны должны пройти без телекамер и журналистов.

Александра Кулакова, Алексей Юнаш, Андрей Дешук, телекомпания СТВ, Варшава, Польша.