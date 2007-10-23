Пожары по расписанию

Пустующий дом в центре Гомеля стал источником бед для местных жителей.

Здание облюбовали бомжи. От огня, разведенного ими, уже пострадали соседние постройки. На сигналы о возгорании спасатели сюда приезжают едва ли не каждую неделю. Заложниками ситуации оказались соседи злополучного строения. Ответы на свои жалобы они получают регулярно, и с такой же регулярностью пустующий дом становится причиной новых пожаров.

С начала года этот дом в Гомеле пожарные посетили уже не один раз. После выселения людей, ветхий барак и надворные постройки в центре города превратились в источник повышенной опасности для десятков людей. Огонь лишил местных жителей спокойного сна, а некоторых и части имущества.

Говорят, что пожары здесь возникают с регулярностью несколько раз в неделю начиная с апреля месяца. Про самовозгорание отключенного от газа и электроснабжения дома никто не говорит. Виновники поджогов - лица без определённого места жительства. Ветхий барак они облюбовали в качестве временного убежища. Мириться с таким соседством местные жители не пожелали - но десятки жалоб в различные инстанции к реальным действиям властей до сих пор не привели.

"Вопрос прорабатывается", "изыскиваются средства" такие ответы на обращения граждан приходят в установленные сроки. В очередной бумаге чиновники пообещали снести барак до 10 ноября. Однако сами же называют и другие сроки.

Даже если и эти сроки не станут формальными, соседей неблагополучной постройки ожидает ещё не один месяц жизни на пороховой бочке. С наступлением холодов бродяги не раз разложат свой костёр в старом доме, а сводки МЧС зафиксируют очередной пожар.