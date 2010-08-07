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Пожароопасная обстановка в белорусских лесах достигла четвертого класса

07 августа 2010 14:26
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Вслед за Гомельской и Могилёвской областями, запрет на посещение лесов и торфяников введён на Минщине.

Для оперативного тушения огня в стране созданы восемь сводных отрядов. В регионах повсеместно установлены специальные камеры видеонаблюдения. К слову, за минувшие сутки ликвидированы 8 лесных пожаров. Все они произошли по вине людей.

Валентин Шатравко, начальник управления министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Конечно, полностью запретить посещение лесов около водоемов мы не можем. Конечно, люди будут отдыхать. Но просьба такая: чтобы при посещении лесов соблюдались требования пожарной безопасности. Сегодня не проблема каждому с собой иметь мангал, чтобы, соблюдая все требования пожарной безопасности, обеспечить себя пищей.

# общество

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