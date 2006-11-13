Прямой эфир

Пожарную безопасность обеспечат добровольные спасатели

13 ноября 2006 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Александр Лукашенко принял решение о создании республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество". Ранее оно являлось общественным объединением. Соответствующий указ главы государства определяет основные задачи нового объединения. Координировать его деятельность будет Совет Министров. В зарубежных странах широко распространена практика защиты населения от пожаров, других чрезвычайных ситуаций как профессиональными спасателями, так и членами добровольных пожарно-спасательных команд. Такой опыт имеется и в нашей республике. Добровольные пожарно-спасательные команды особенно необходимы в сельской местности, где подразделениям МЧС требуется больше времени для прибытия на место происшествия, чем в городе. Важная роль добровольным спасателям отводится также в деле профилактики пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 ноября 2006 09:31

В разгаре подписная компания на первое полугодие 2007 года

13 ноября 2006 08:19

В белорусской армии отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты

10 ноября 2006 15:38

Мир отмечает День Гинесса