Пожарной службе Беларуси – 155 лет

В июле 1853 года Минское губернское правление и городская дума утвердили состав пожарной части в Минске.

Первыми огнеборцами стали 50 человек. Тогда же были организованы пожарные части в Витебске, Могилеве и других белорусских городах. С этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси. Сегодня тушение пожаров – лишь один из 17-ти основных видов деятельности МЧС. За сто 55 лет оно прошло долгий путь – от добровольной пожарной команды до структуры, на которую возложен весь комплекс мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В настоящее время в МЧС Беларуси созданы 17 специальных служб.



Ко Дню пожарной службы запланирован ряд торжественных мероприятий. Сегодня у Национальной библиотеки приняли присягу сотрудники МЧС. Слова клятвы прозвучали 60 раз. В юбилейный день молодые работники самой чрезвычайной службы торжественно пообещали служить Родине и спасать жизни людей. Новую смену спасателей поздравило руководство МЧС, а слова напутствия произнесли ветераны пожарной службы и представители православной церкви.



Праздник пожарной службы продолжится и завтра. На проспекте Независимости пройдет парад аварийно-спасательной техники, а в парке имени Горького для минчан и гостей города будет организован большой праздник.