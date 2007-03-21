"Пожарникам" объявят приговор

21 марта Гомельский областной суд вынесет приговор второй группе "пожарников". Второй процесс по деятельности самой массовой преступной организации региона, действовавшей на территории Гомеля в 90-х годах, завершится. На скамье подсудимых на этот раз 18 человек. Суд определит им меры наказания за совершение более чем 30 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, вымогательств, изнасилования, похищения и незаконного лишения свободы. Во время первого судебного процесса к лишению свободы сроком от 3 до 14 лет приговорены 27 членов организации. Сейчас в Гомельском областном суде рассматривается уголовное дело по обвинению в создании и деятельности "пожарников" одного из руководителей преступного формирования. Еще 11 членов организации, в том числе его основные лидеры, ожидают экстрадиции в России.