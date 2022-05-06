Поздравят ветеранов. 6 мая проведут торжественное собрание в преддверии 9 Мая

Новости Беларуси. До самого знаменательного праздника этого месяца остаются считаные дни. Однако подготовка к нему началась задолго до 9 числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще месяц назад ровно за 30 дней до Великой Победы стартовала патриотическая акция. И с каждым днем, приближающим нас к торжественному моменту, белорусов окутывают схожие эмоции и чувства. С глубокой благодарностью люди посещают мемориальные комплексы, возлагают цветы к обелискам и памятникам.
Выросшие в мирное время безусловно не забывают о героях Великой Отечественной – ветеранах. Именно они 6 мая станут главными гостями торжественного собрания, которое состоится в Большом зале Дворца Республики. С поздравлениями к победителям войны традиционно обратятся как официальные лица страны, так и военнослужащие, руководители госучреждений, творческие коллективы. На сцене друг друга сменят разные поколения любимых артистов, которые от лица всего белорусского народа выразят признательность за мирное небо.