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Поздравят ветеранов. 6 мая проведут торжественное собрание в преддверии 9 Мая

06 мая 2022 06:39
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Новости Беларуси. До самого знаменательного праздника этого месяца остаются считаные дни. Однако подготовка к нему началась задолго до 9 числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Еще месяц назад ровно за 30 дней до Великой Победы стартовала патриотическая акция. И с каждым днем, приближающим нас к торжественному моменту, белорусов окутывают схожие эмоции и чувства. С глубокой благодарностью люди посещают мемориальные комплексы, возлагают цветы к обелискам и памятникам.

Поздравят ветеранов. 6 мая проведут торжественное собрание в преддверии 9 Мая-1

Выросшие в мирное время безусловно не забывают о героях Великой Отечественной – ветеранах. Именно они 6 мая станут главными гостями торжественного собрания, которое состоится в Большом зале Дворца Республики. С поздравлениями к победителям войны традиционно обратятся как официальные лица страны, так и военнослужащие, руководители госучреждений, творческие коллективы. На сцене друг друга сменят разные поколения любимых артистов, которые от лица всего белорусского народа выразят признательность за мирное небо.

# День Победы # общество # Фотофакт

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