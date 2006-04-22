Прямой эфир

Поздравление Президента Беларуси с праздником Воскресения Христова

22 апреля 2006 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Христовым Воскресением. Пасха - это главное торжество из всех торжеств Православной Церкви. В такое благодатное время пробуждается и расцветает яркими весенними красками природа, а сердца верующих радуются победе сил добра. Воскресение Христово имеет величайший духовный смысл. Обращение к наивысшим ценностям помогает нам по-особому ощутить удивительную красоту окружающего мира, наполненного любовью и милосердием. Пасхальные традиции объединяют людей, напоминают о прощении обид и ссор, побуждают прийти в храм и вместе восславить этот великий день. Пусть красный праздник Пасхи принесет счастье и согласие в каждый белорусский дом. Пусть его свет дарит вам и вашим семьям тепло и доброту, станет неиссякаемым источником оптимизма и вдохновения. Искренне желаю вам здоровья, успехов и благополучия.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 апреля 2006 13:49

Отдых в Крыму в этом году скорее всего подорожает

21 апреля 2006 13:48

За околицей: столицы

21 апреля 2006 12:31

Все на субботник!