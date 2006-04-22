Поздравление Президента Беларуси с праздником Воскресения Христова

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Христовым Воскресением. Пасха - это главное торжество из всех торжеств Православной Церкви. В такое благодатное время пробуждается и расцветает яркими весенними красками природа, а сердца верующих радуются победе сил добра. Воскресение Христово имеет величайший духовный смысл. Обращение к наивысшим ценностям помогает нам по-особому ощутить удивительную красоту окружающего мира, наполненного любовью и милосердием. Пасхальные традиции объединяют людей, напоминают о прощении обид и ссор, побуждают прийти в храм и вместе восславить этот великий день. Пусть красный праздник Пасхи принесет счастье и согласие в каждый белорусский дом. Пусть его свет дарит вам и вашим семьям тепло и доброту, станет неиссякаемым источником оптимизма и вдохновения. Искренне желаю вам здоровья, успехов и благополучия.