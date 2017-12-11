Прямой эфир

Поздравить каждого ребенка: благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси

11 декабря 2017 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какой бы не была капризной погода, все напоминает о приближении Нового года. Именно 11 декабря в Беларуси объявлено о начале благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении месяца политики, бизнесмены, представители власти, медиаперсоны подарят внимание и заботу тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. Время чудес, тепла и милосердия традиционно не обойдет интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы.

# общество # Фотофакт # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
«Ребенок до 16 лет не может быть один на улице с 23 часов до 6 утра». Что должен знать каждый родитель
11 декабря 2017 07:30

«Ребенок до 16 лет не может быть один на улице с 23 часов до 6 утра». Что должен знать каждый родитель

В Беларусь на смену гололеду придет резкое потепление
11 декабря 2017 07:02

В Беларусь на смену гололеду придет резкое потепление

«Девочка просто так подарила бабушке у перехода перчатки». «Чемодан добра» – проект для тех, кто хочет дарить радость
11 декабря 2017 07:01

«Девочка просто так подарила бабушке у перехода перчатки». «Чемодан добра» – проект для тех, кто хочет дарить радость