Поздравить их придут политики, руководители предприятий, молодёжь. Как в Минске будут чествовать ветеранов войны?

Новости Беларуси. В Беларуси начинаются официальные торжества по случаю Дня Победы. 7 мая во Дворце Республики будут чествовать ветеранов Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искренние слова благодарности в адрес всех, кто ценой собственной жизни спасал нашу землю, прозвучат на торжественном собрании, посвященном очередной годовщине Великой Победы. Поздравить героев войны придут политики, парламентарии, руководители предприятий, творческие люди и молодежь.

После торжественного собрания на праздничном концерте для всех собравшихся прозвучат музыкальные поздравления от мастеров искусств. Песни, лирические стихи, танцы и хроника военных лет перенесут зрителей в 40-е, живые свидетели которых приедут в столицу из разных уголков страны.