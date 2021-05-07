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Поздравить их придут политики, руководители предприятий, молодёжь. Как в Минске будут чествовать ветеранов войны?

07 мая 2021 07:04
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Новости Беларуси. В Беларуси начинаются официальные торжества по случаю Дня Победы. 7 мая во Дворце Республики будут чествовать ветеранов Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить их придут политики, руководители предприятий, молодёжь. Как в Минске будут чествовать ветеранов войны?-1

Искренние слова благодарности в адрес всех, кто ценой собственной жизни спасал нашу землю, прозвучат на торжественном собрании, посвященном очередной годовщине Великой Победы. Поздравить героев войны придут политики, парламентарии, руководители предприятий, творческие люди и молодежь.

Поздравить их придут политики, руководители предприятий, молодёжь. Как в Минске будут чествовать ветеранов войны?-4

После торжественного собрания на праздничном концерте для всех собравшихся прозвучат музыкальные поздравления от мастеров искусств. Песни, лирические стихи, танцы и хроника военных лет перенесут зрителей в 40-е, живые свидетели которых приедут в столицу из разных уголков страны.

Вся программа будет построена как диалог поколений: судьбы простых людей через их письма, дневники и воспоминания.

# День Победы # общество # Фотофакт

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