Поздравить белорусскую столицу с днем рождения приедут представители всех городов-побратимов

А некоторые улицы города на это время станут пешеходными. Наряд городу-имениннику столичные дизайнеры уже придумали. Теперь трудятся над его созданием. Праздничный костюм глобальный как и сам повод — километры ткани и тонны металла.



У столичных озеленителей – свой эксклюзив: праздник должен быть по-летнему солнечным. Яркие краски городу вернут с помощью цветов. Пока городские дизайнеры накладывают мэйк-ап, организаторы продумывают сценарий главного праздника Минска. Открывать его будут у столичной ратуши. По традиции именно здесь назовут минчан года. Дальше – концерт духовной музыки и белорусской оперы.



Проспект Победителей в день города станет беговой дорожкой. В Минском международном марафоне посоревнуются несколько тысяч участников. У гостиницы "Планета" — планета детского творчества. У дворца спорта - медовый фэст.



Площадку у Национальной библиотеки отдадут в распоряжение минских предприятий. Достижения народного хозяйства можно будет не только увидеть, потрогать, но и приобрести. А в столичных музеях любоваться искусством можно будет почти до четырех утра.



Милиция обеспечит безопасность — патрулирование мест массовых гуляний усилят. Алкоголя на именинах города в продаже не будет. А вот приятных сюрпризов задумано не намного меньше, чем лет самому виновнику торжеств. Слоган нынешнего праздника — "Красуй наш Минск – любимая столица". А у любимого города и день рождения должен быть особенным. Поэтому вместо праздничных свечей у Стеллы Минск — город-герой ближе к ночи зажгут залпы фейерверка.