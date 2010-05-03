Повздоривший с родителями подросток «задержал» самолет на полтора часа

Лайнер авиакомпании US Airways был вынужден прервать полет из-за семейной ссоры, разразившейся на борту самолета. Об этом сообщает телеканал Fox.

Самолет вылетел из Орландо 2 мая и направлялся в Финикс. Неожиданно между тремя пассажирами лайнера началась словесная перепалка, переросшая в скандал. Как оказалось, в конфликте участвовал 16-летний подросток и его родители. Причина семейной ссоры не установлена.

В целях предосторожности пилоты самолета приняли решение вернуться в аэропорт отправления в Орландо. С участниками ссоры была проведена беседа. О дальнейших санкциях против них не сообщается.

Из-за семейного скандала самолет опоздал на полтора часа, пишет Lenta.ru.