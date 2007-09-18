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Повысить уровень международного почтового сообщения

18 сентября 2007 12:09
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В Минске собрались руководители почтовых отделений из 12 стран и представители Всемирного почтового союза.

Цель - обмен опытом. Так,  белорусские почтовики представят коллегам свои разработки. Уже сегодня большинство почтовых услуг оплачивается с помощью пластиковых  карточек. Централизованная автоматизированная система позволяет получать пенсию, денежные переводы либо оплачивать услуги в любом отделении почтовой связи.  Доставка писем и бандеролей осуществляется по четырем железнодорожным маршрутам. Их общая протяжённость почти 3 тысячи киллометров.

Не так давно "Белпочта" внедрила систему мониторинга автотранспортных средств. Теперь координаты места нахождения определяются при помощи сигналов спутниковых навигационных систем. Это позволяет доставлять почту и бандероли в кротчайшие сроки. В России в этом направлении уже достигли определённых успехов.

# общество

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