С 28 августа в Минске повышены тарифы на проезд во всех видах общественного транспорта.

Начиная с 30 августа одна поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро обойдётся пассажиру в 600 белорусских рублей, а для тех, кто имеет право на льготный проезд - 300. Талоны с номиналом "500" и "250" рублей действительны в течение следующих 10 дней.

Кроме того, согласно решению Мингорисполкома, вновь будет введен проездной на два вида транспорта, включая метро, стоимость которого составит 31,5 тысячу рублей. В автобусах городских регулярных экспрессов одна поездка будет стоить 900 рублей, а для льготников - 450.

