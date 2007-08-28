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Повышены тарифы на проезд

28 августа 2007 09:40
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С 28 августа в Минске повышены тарифы на проезд во всех видах общественного транспорта.

Начиная с 30 августа одна поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро обойдётся пассажиру в 600 белорусских рублей, а для тех, кто имеет право на льготный проезд - 300. Талоны с номиналом "500" и "250" рублей действительны в течение следующих 10 дней. 

Кроме того, согласно решению Мингорисполкома, вновь будет введен  проездной на два вида транспорта, включая  метро, стоимость которого составит 31,5 тысячу рублей. В автобусах городских регулярных экспрессов одна поездка будет стоить 900 рублей, а для льготников - 450.

# общество

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