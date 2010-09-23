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Повышение тарифов на услуги ЖКХ до конца года не планируется

23 сентября 2010 14:36
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Об этом заверили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Там подчеркнули, что все подготовительные мероприятия к грядущей зиме, позволят минимизировать влияние любых негативных внешних факторов. Предстоящий отопительный сезон пройдет под знаком сохранения прежней тарифной политики. Белорусы сейчас оплачивают только 30% затрат на услуги ЖКХ.

Специалисты уже рассчитали, какие цифры мы увидим в своих жировках нынешней зимой. Так, средний платеж за двухкомнатную квартиру с тремя жильцами и площадью 48 квадратных метров составит 162 тысячи. Трехкомнатная потянет на 226 тысяч рублей. Владельцы однокомнатных квартир заплатят 108 тысяч. Эти цифры могут меняться, как в сторону увеличения: если зима будет очень морозной, так и в сторону уменьшения – в случае неожиданного потепления.

# общество

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