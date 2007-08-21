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Повышена эффективность организации занятости молодежи в свободное время

21 августа 2007 08:45
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Глава государства Александр Лукашенко внес изменения в свой указ по вопросам организации деятельности студенческих отрядов. Студотряды могут создаваться в период с 1 мая по 30 сентября для работы в области образования, охраны окружающей среды, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, молодежь может быть занята и в сфере оказания услуг. Для работы стройотрядов разрешено привлечение организаций частной формы собственности.
# общество

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