Повышать пенсионный возраст в Беларуси не планируется

Об этом в Минске сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Валентина Королева.

Работники социальной сферы отмечают сегодня профессиональный праздник и решили озвучить для населения некоторые актуальные темы.

Так, не планируются изменения в отношении работающих пенсионеров. Среднемесячный размер пенсии по возрасту в Беларуси в 2010 увеличится на 18-22% и составит 500 тысяч рублей. Уровень пенсионного обеспечения будут постоянно мониторить и при необходимости подготовят предложения по перерасчетам.

Средняя зарплата работников к концу года должна составить 500 долларов в эквиваленте. Еще рассматривается возможность повышения стипендий и пособий безработным.

Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

– В этом году, который объявлен годом качества, упор будет делаться на улучшение качества жизни нашего населения. Прежде всего, путем повышения заработной платы, пособий, пенсий. Появятся новые виды социальной помощи, новые виды социальных услуг, которые предоставляются территориальными центрами социального обслуживания населения, чтобы людям жилось хорошо. Мы будем предпринимать все возможное для улучшения качества жизни.