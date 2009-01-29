Повышать цены за обучение в автошколах не планируется

Сегодня курс молодого водителя стоит от одного до полутора миллионов рублей. Чуть дороже - услуги негосударственных автошкол. За престижное название и новые учебные автомобили можно заплатить два миллиона и больше. Поскольку в прошлом году регулирование цен на обучение в автошколах отменили, сегодня стоимость подготовки зависит от ценовой политики организаций, в подчинении которых находятся автошколы. Кстати, их в последнее время стало меньше.