Поврежден нефтепровод "Гомельтранснефть "Дружба"

Около 8 кубометров нефти оказалось на поверхности земли в результате его повреждения. В ликвидации аварийной ситуации были задействованы аварийно-восстановительные бригады, а также 14 единиц техники. Произошедшее не повлияло на работу предприятия и транспортировку нефтепродуктов.



На первый взгляд вероятность подобного инцидента невелика. Ведь водопровод должен был лопнуть точно в месте пересечения с нефтепроводом. Однако на это есть свои объяснения. В результате таяния снега произошло движение грунта. В местах пересечения труб нагрузка максимальная, образовалась продольная трещина в водопроводе. И струёй промыло трубу.



Сколько времени понадобилось воде, чтобы проточить 8-миллиметровую стенку трубы, а так же, когда и от чего лопнул водопровод, станет известно после экспертизы повреждённых участков. Тогда же можно будет оценить, насколько оперативно были приняты меры.



Повреждённый нефтепровод – резервный. И на момент инцидента в нём было лишь остаточное количество нефти. В этот раз экологической катастрофы удалось избежать. А ведь всего нескольких метрах от резервной – в таких же условиях лежит основная ветка. По ней, обеспечивая непрерывный производственный цикл Мозырского нефтеперерабатывающего завода, сырье идёт круглые сутки. Если бы была повреждена она, масштабы были куда значительнее загрязнённых 2-х гектаров леса.



Основная часть нефтепродукта уже собрана и утилизирована. Окончательно работы будут завершены в течение суток. Расследование инцидента займёт несколько недель.