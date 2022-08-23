Поворотный момент тех дней. Ровно 2 года назад Александр Лукашенко с автоматом в руках вышел навстречу протестующим

Новости Беларуси. Снос памятников, искажение исторических фактов, проявление откровенного неуважения к национальным символам, поток санкций. Казалось бы, обрушенный шквал ограничений по сценарию оппонентов должен был задушить и Беларусь, и Россию. Но методичка оказалась просроченной, и не просто не сработала, а сыграла бумерангом для самих же инициаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетический и продовольственный кризисы в Европе, рекордный уровень инфляции, значительное ухудшение качества жизни людей, вынужденная жесткая экономия по многим позициям. И прогноз к приходу зимы неутешителен. Такой подход правящей верхушки Запада сродни бесхозяйственности.

А ведь в 2020-м к хаосу толкали и нашу страну. Но навязать Беларуси путь губительных перемен не удалось. И, в первую очередь, благодаря главе государства – политику, по-настоящему любящему свое Отечество, готовому стоять за него до конца. Александр Лукашенко на деле доказал свою преданность Беларуси.

Ребята, спасибо вам. Вы красавцы! Спасибо. Спасибо, мы с ними разберемся!