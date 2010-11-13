Повесить замок на мост в знак любви не помешали даже ремонтные работы

Пушкинский мост в Витебске, где молодожёны в знак нерушимости своих чувств обычно вешали на перила замки, закрыли на реконструкцию. А символы любви убрали вместе с перилами. Но витебские женихи и невесты остались верны романтической традиции.

Замок на свадьбу они выбирали также тщательно, как обручальные кольца. А к этому ритуалу готовились почти как к церемонии в ЗАГСе. Молодожены Марина и Олег верят: чем тяжелее железный символ любви, тем прочнее семейные узы.

Марина и Олег Голуб, молодожены:

Амбарный — чем тяжелее и крепче, тем лучше, соответственно, будущая наша семья! Ключ в воду, чтобы его никто не подобрал. Чтобы наше счастье сохранилось на дне навечно, чтобы никто не забрал нашу судьбу.

Обычай так скреплять свой союз славяне позаимствовали у итальянцев. На мосту Понте Мильвио в Риме сейчас несколько десятков тысяч разных замков. На Третьяковском мосту в Москве такими романтическими символами украшены деревья. А в Минске ,чтобы поклясться в вечной любви молодожены приезжают на Остров Слез. Перила Пушкинского моста в Витебске начали обрастать замочками-символами три года назад.

Александр Голобородько, работник строительного управления №150 г. Витебска:

Тут их было, если вам не соврать, штук 200. Их сбивали молотками. Конечно, жалко чужое счастье разбивать. Но что поделаешь, приказ.

Символы вечной любви и верности с именами влюбленных пришлось убрать вместе с перилами. Мост закрыли на реконструкцию, когда его ограждения накренились от времени. Но тропа молодоженов к мосту Пушкина не заросла даже на время ремонтных работ.

Александр Кушарев, генеральный директор Витебского жилищно-коммунального хозяйства:

Очень долгий период эксплуатации привел к тому — ну, не из-за замочков — что перила стали наклоняться. Просто они уже сами по себе от долгой эксплуатации, от старости. Сейчас новые перила будут поставлены. Традиция эта не забыта, потому что даже во время строительства молодожены приезжали сюда.

Пока городские власти не против романтического обычая. Главное, чтобы семейные были не слишком увесистыми. Иначе новые перила вновь придется менять, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От символического замочка вреда не будет. Ключ, как и положено, бросим в Витьбу. Возможно, таким образом наш телеканал станет основоположником новой традиции. И символы любви здесь будут оставлять не только молодожены.