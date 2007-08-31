Поучаствовать было интересно, а победит ли - сомневалась

Номинацию "Лучший продавец продовольственных товаров" в конкурсе "Минский мастер - 2007" выиграла Людмила Жечко.

Но, вспоминая юность, одна из лучших продавщиц столицы говорит: не собиралась стоять за прилавком, а подумывала стать юристом. Теперь Людмила понимает: с выбором профессии все-таки не прогадала.

"Человек за прилавком - всегда немного психолог и живой калькулятор",- говорит Людмила Жечко. Умение бегло считать приходит с опытом. У нее стаж уже 7-летний. И 1-ая категория. А теперь - и статус "лучшего продавца продовольственных товаров".

Конкурс "Минский мастер - 2007" проводится городским объединением профсоюзов с 2004 года. В отборочных этапах состязания в этом году участвовало 12 тысяч человек. Из них в финал вышло 750. Победил 31 представитель самых массовых профессий. Осталось только дождаться чествования.

