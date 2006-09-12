Потребность в кадрах растет

В банке данных государственной службы занятости Беларуси содержится почти 52 тысячи вакансий. Только за август число свободных рабочих мест увеличилось более чем на тысячу. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Больше всего вакансий в Минске - свыше 18 тысяч, меньше всего - в Могилевской области. Их почти 5 тысяч.

В последние годы наблюдается рост потребности в кадрах. Чтобы восполнить дефицит необходимых работников, организации подают заявки в госслужбу занятости. В прошлом году в это время в банке данных насчитывалось на восемь тысяч вакансий меньше.

По сравнению с прошлым годом устроиться на работу стало проще. Теперь на одну заявленную нанимателями в госслужбу занятости вакансию претендуют не два безработных, а один. Вместе с тем, отмечают специалисты, на рынке труда продолжается дисбаланс спроса и предложения квалифицированных специалистов. Более 80% свободных мест предназначены для трудоустройства рабочих.