Потребительская корзина украинца. Сколько в ней белорусских товаров?

Четырехмиллиардный товарооборот — такие планы у Беларуси и Украины на этот год.

Из-за кризиса в 2009 темпы сбавили. Но это не помешало создать пять совместных предприятий. Наши товары востребованы у жителей соседней страны. Ведь основа белорусского экспорта — качество и цена.

Спрос южных соседей на белорусскую автотехнику — уже традиция. Практика показала, что торговых обычаев между двумя странами с каждым годом все больше. К примеру, украинский потребитель давно оценил белорусскую селедку. Ее можно встретить в магазинах за тысячи километров от завода. Например, на южном побережье Украины.

Эдуард Петухов, начальник отдела сбыта предприятия по производству и продаже рыбной продукции:

Мы более 10 лет поставляем на Украину продукцию. Имеем разветвленную сеть филиалов по всей стране, включая такие приморские города, как Одесса, Симферополь, Херсон. Открываем логистический центр в Киеве.

Зеленый свет на украинском рынке сегодня и молочной продукции. Из этого гомельского молочного океана (см. видео к сюжету — CTV.BY) вот уже три года вытекает полноводная река. Начиналось всё в 2007 с пробных поставок сливочного масла и сухого молока. Теперь же из 120 видов цельномолочной продукции предприятие в соседнюю страну регулярно отравляет 90. Появились официальные дилеры в Украине. Белорусское молоко пьют в Киеве, Житомире, Ровно, Луцке. Бутерброд с отечественным маслом на столе — от Львова до Харькова.

Любовь Орещенко, заместитель директора по снабжению и сбыту предприятия по производству молочной продукции:

Украинцы предпочитают продукты повышенной жирности.

Белорусское сало нашим южным соседям также пришлось по вкусу. На этом предприятии (см. видео к сюжету — CTV.BY) секрет предпочтений раскрыли 7 лет назад. Немного сала в составе копченостей, полуфабрикатов. Как итог — продукция получила знак качества Украины.

Константин Воробьев, начальник отдела предприятия по производству мясной продукции:

Нашу продукцию знают и ценят в Украине. Она отмечена медалями на престижных выставках в Киеве, Донецке, Днепропетровске.

Ежегодно по маршруту Беларусь-Украина отправляются вагоны отечественного картофеля. Только за два месяца этого года в южную страну поставили более 160 тонн клубней.

И, как полагается, — десерт. Объёмы закупок отечественного сахара тоже растут. Рассматривается вопрос об увеличении поставок до 150 тысяч тонн.

Корзина получается весомая. Немного соленого, витаминного, молочного и сладкого. А главное, всё полезно, вкусно и взаимовыгодно для сотрудничества двух стран.

Анастасия Корниенко., Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ.