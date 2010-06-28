Потоп в Минске: владельцев подтопленных во время ливня кафе и магазинов привлекут к ответственности

Такое поручение дал председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Напомним, ливень накрыл столицу в минувшую субботу. Около 20 магазинов и кафе оказались не готовы к капризам природы, хотя были предупреждены заранее.

В целом большая вода подтопила 20 участков проезжей части, приостановила движение 34 единиц общественного транспорта. В результате были закрыты две станции метро и эвакуировано 53 человека.

Председатель Мингорисполкома поручил специальным службам еще раз проанализировать ситуацию и выработать дополнительные меры по решению мокрой проблемы. Причем особое внимание – работе госавтоинспекции.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

– Надо не сидеть в машине, а надо действовать. Я проехал во все проблемные точки беспрепятственно, причем, что стояли патрульные машины. Также они относились ко всем водителям. Нельзя допускать доступа. Где гарантия, что тропические ливни не выпадут в июле и августе.

Руслан Лихоманов, и.о. Начальника Минского городского управления МЧС:

– На сегодня и на завтра у нас запланированы командно-штабные тренировки и учения, на которых будет проведен детальный анализ работы каждого боевого расчета. И, при необходимости, будут сделаны мероприятия по совершенствованию работы всех служб.