Потоп в доме №13

Ночь с 31 мая по 1 июня, вероятнее всего, для жителей дома № 13 по улице Красной в Минске, стала бессонной. Днём многие из них не ходили на работу и бегали по инстанциям: здание затопило.

Тринадцатый дом по улице Красной - старое общежитие. Оно принадлежит строительному тресту №7 концерна <Минскстрой>. Уже к концу нынешнего года на старой 4-этажке планируется надстроить пятый этаж. Рабочие обновят фасад, благоустроят дворовую территорию... Однако совсем не о радужной перспективе рассказали жильцы, позвонившие на <горячую> линию программы <24 часа>. Мечту о благоустроенном и отремонтированном здании смыло... дождем. На неопределенное время строители оставили дом фактически без крыши. И под дождем.



Трудно поверить, что планируя реконструкцию и надстройку этого дома руководство треста совместно с подрядной организацией <Ремстройпрогресс> и заказчиком строительства, думали о людях и добросовестно спланировали последовательность работ.

Главный инженер жилищно-коммунального управления треста № 7, - оно находится на первом этаже этого же здания, - оставил ситуацию без комментариев и предпочёл закрыться в кабинете. А подрядная организация отвечает лишь за свою часть дела. И всё же, совсем не дело, когда отношения строятся по принципу <моя хата с краю>.