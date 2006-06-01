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Потоп в доме №13

01 июня 2006 07:59
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Ночь с 31 мая по 1 июня, вероятнее всего, для жителей дома № 13 по улице Красной в Минске, стала бессонной. Днём многие из них не ходили на работу и бегали по инстанциям: здание затопило.

Тринадцатый дом по улице Красной -  старое общежитие. Оно принадлежит  строительному тресту №7  концерна <Минскстрой>.  Уже к концу нынешнего года на старой 4-этажке планируется надстроить пятый этаж. Рабочие обновят фасад, благоустроят дворовую территорию... Однако совсем  не о радужной перспективе рассказали жильцы,  позвонившие на <горячую> линию программы <24 часа>.  Мечту о благоустроенном и отремонтированном здании смыло... дождем. На неопределенное время  строители оставили дом фактически без крыши. И под дождем.

Трудно поверить, что планируя реконструкцию и надстройку этого дома руководство треста совместно с подрядной организацией <Ремстройпрогресс> и заказчиком строительства, думали о людях и добросовестно спланировали последовательность работ.  

Главный инженер жилищно-коммунального управления треста № 7, - оно находится на первом этаже этого же здания,  - оставил ситуацию без комментариев и предпочёл закрыться в кабинете. А подрядная организация отвечает лишь за свою часть дела. И всё же, совсем не дело, когда  отношения строятся по принципу <моя хата с краю>.

# общество # Потоп в Минске

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