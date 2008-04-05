Потомки старинной династии Марецких встретились в Минске

60 представителей рода съехались с разных континентов, чтобы узнать о своих корнях. Род Марецких в прошлом - это великие полководцы, военачальники, актеры. Достойных носителей фамилии немало и сегодня. Это ученые, педагоги, искусствоведы. Роду присвоен почетный дворянский титул. А вскоре история Марецких станет достоянием общественности. К выходу готовится книга об этой семье.



На встречу собрались далеко не все Марецкие и Моржицкие. Только 60 человек. Место встречи - у костела на Золотой горке. Время - к утренней службе. Молились за прибавление рода, за тех, кто еще на найден.



Диана Марецкая ходит в архив, как на работу. Каждый день в течение 5 лет. Нашла свои корни вплоть до 15 колена. Генеалогические исследования стали частью ее жизни. Она нашла родственников в России, в Польше, в Литве, на Украине и в Америке. Пересмотрела тысячи документов: от ревизских сказок до метрических книг, от страховых ведомостей до судебных дел. Составила несколько ветвей генеалогического древа.