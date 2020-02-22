Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Африканский вектор – какие проекты сблизят Беларусь и Египет? Подводим итоги визита Александра Лукашенко в Каир. А также экономика зимы и зеленая тематика.
Новости Беларуси. Африканский вектор – какие проекты сблизят Беларусь и Египет? Подводим итоги визита Александра Лукашенко в Каир. А также экономика зимы и зеленая тематика.
Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».
Ее основные темы смотрите в видеоматериале.
Итак, традиционно в 19:30 воскресным вечером топ новостей недели в эфире телеканала СТВ.