Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Африканский вектор – какие проекты сблизят Беларусь и Египет? Подводим итоги визита Александра Лукашенко в Каир. А также экономика зимы и зеленая тематика.

Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».