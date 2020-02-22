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Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»

22 февраля 2020 15:53
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Новости Беларуси. Африканский вектор – какие проекты сблизят Беларусь и Египет? Подводим итоги визита Александра Лукашенко в Каир. А также экономика зимы и зеленая тематика.

Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»-1

Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».

Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»-4

Ее основные темы смотрите в видеоматериале.

Итак, традиционно в 19:30 воскресным вечером топ новостей недели в эфире телеканала СТВ.

Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»-7

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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