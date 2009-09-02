потерянная во времени

Разыскиваются родственники женщины без памяти. (ФОТО+ВИДЕО)

Татьяна Устиновна Иванова - так называет себя потерявшая память женщина. Еще в ноябре Татьяну Устиновну привезли в приют для бездомных. До сих пор ей не могут востановить не только память, но и личность.

О себе Татьяна Устиновна почти ничего не помнит. Даже год рождения называет от 1925-го до 1940-го. Допустимый срок пребывания в приюте – год. Для Татьяны Устиновны это время почти истекло. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Если вы узнаете эту женщину либо сможете сообщить о ней какую-либо информацию позвоните по телефону 8-029-508-37-69.

«О себе Татьяна сообщила, что когда ей было 8 лет, ее на воспитание взяла семья по фамилии Найман. Она помогала растить детей, фактически работала у них прислугой. Татьяне обещали сделать паспорт, но неизвестно сделали ли его. Во всяком случае, данных на такую фамилию и отчество не значится», рассказал Дмитрий Савельев старший инспектор по гражданству и миграции РУВД Партизанского района Минска.