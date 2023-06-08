«Потенциальный кадровый резерв для госорганов». Участники проекта «Минская смена – 2023» представили свои инициативы

Новости Беларуси. Они хотят сделать столицу лучше. Около сотни участников городского проекта «Минская смена – 2023» представили свои молодежные инициативы на заключительном этапе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это студенты вузов, учащиеся учреждений профтехобразования и работающая молодежь. Участники защищали свои проекты. Всего на суд жюри их было представлено около 30. Каждая инициатива связана с одной из пяти сфер: культурно-спортивной, социальной, молодежной политики, развития территории и благоустройства города, а также социально-экономических отношений. Конкурсантов оценивали эксперты из органов государственной власти, депутатского корпуса и Академии управления. В каждой сфере были отмечены лучшие проекты.

Иван Квашко, студент Белорусского государственного университета:

Являюсь участником проектной команды по направлению «Новые подходы в патриотическом воспитании молодежи». Наша команда разрабатывает проект, который называется «Мой родны кут». Это проект фестиваля конкурса белорусской культуры.

Амалия Киракосян, учащаяся Минского государственного энергетического колледжа:

Суть темы – укрепление здоровья детей в летний период. Мы решили разработать на базе нашего Лошицкого парка тропу здоровья, чтобы дети совместно с их родителями смогли летом развивать свою тактильность, какие-либо беговые упражнения, прыжки.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Проект «Минская смена» позволяет формировать потенциальный кадровый резерв для государственных органов и организаций, для Минского городского исполнительного комитета, выбирать самых активных. «Минская смена» предусматривает не только реализацию каких-то идей молодежи, которая выдвигается, но и обучение их – работе в команде, какие-то лидерские качества тоже, как можно развивать, совершенствовать.