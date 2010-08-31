Потенциал белорусских предприятий позволяет увеличить производство мясной продукции на 15%, а молочной - на 20%

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает генеральный директор управления пищевой промышленности Мингорисполкома Глафира Ермакович.

Может ли «Большой город» обеспечить себя продуктами питания?

Было бы смело заявить, что город может сам себя обеспечить продуктами питания. Мы производим очень большой ассортимент, но некоторые продукты питания мы не производим. Мы не производим рыбные, молочные и мясные консервы. Их мы завозим из других регионов. Но если взять удельный вес продукции, которая находится в столичных магазинах, то можно сказать, что колбасные изделия составляют 15%, молочная продукция — 60%, хлебобулочная и кондитерская продукция — 95% белорусского производства.

Хотя производственный потенциал у нас гораздо больше, и мы могли бы увеличить производство колбасных изделий и рыбной продукции до 30%, молочной продукции — до 80%. Но сегодня существует антимонопольное законодательство, город Минск открыт для всех, и все везут в город ту продукцию, которой не хватает.

Сегодня весь ассортимент производить на городских перерабатывающих предприятиях физически невозможно. Он очень огромный. Весь ассортимент продукции составляет более 1800 наименований. Мясных продуктов — более 500, молочных продуктов — более 300 видов. Рыбной продукции где-то 350 видов, хлебобулочной и кондитерской - 600 видов. В зависимости от конъюнктуры рынка на поток ставится несколько видов продукции, через две недели ассортимент меняется. Недостающий ассортимент завозится из регионов, так же как и мы свою продукцию тоже везем в регионы. Некоторые наши хлебозаводы 44% производимого объема продукции вывозят в регионы нашей республики.

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