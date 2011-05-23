Поступить в вуз Беларуси станет проще — тестируется электронное зачисление

Новую схему поступления — электронное зачисление — тестируют в одном из минских вузов. При регистрации на централизованное тестирование можно выбрать несколько родственных специальностей, по которым абитуриент хотел бы пройти обучение.

После проведения вступительной кампании поступающего проинформируют по электронной почте, на какой из выбранных факультетов он может быть зачислен.

Одну специальность выбираешь — две в запасе. В этом году шансов стать студентом вуза в три раза больше, а беготни — меньше. Подать документы можно в одном месте и сразу на несколько специальностей.

Пока что такого рода эксперимент проводят лишь в одном вузе. Абитуриент при регистрации на централизованное тестирование может выбрать несколько родственных специальностей, по которым хотел бы пройти обучение.

Виталий Русин, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Абитуриент, придя поступать в наш университет, при заполнении документов указывает три специальности технико-технологического профиля в порядке приоритета, на которые он хотел бы поступить. Первая — специальность, которая имеет для него наибольший приоритет. Затем, если он не проходит на данную специальность, на которую хотел бы попасть, — на второй или третий порядок. Система организована таким образом, чтобы максимально сократить время подачи документов.

После проведения вступительной кампании поступающего проинформируют по электронной почте, на какой факультет он может быть зачислен.

В перспективе Министерством образования планируется распространить положительный опыт на все вузы и создать электронную приемную комиссию. Ведется разработка сайта, на котором сами школы будут вводить средние баллы аттестатов своих учеников.

Виталий Русин, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Вся информация будет стекать в единый центр, после этого начнется этап электронного зачисления. Будут подготовлены списки для зачисления, которые будут разосланы в вузы. Абитуриенты будут извещены, чтобы они смогли подать документы в эти вузы.

Уже в следующем году, таким образом, абитуриент сможет подавать заявки на поступление сразу в несколько вузов страны. Такое нововведение позволит поступающим с хорошими баллами не остался за бортом, а также минимизируют затраты высших учебных заведений на создание приемной комиссии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».