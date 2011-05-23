Поступить в вуз Беларуси станет проще — тестируется электронное зачисление

После проведения вступительной кампании поступающего проинформируют по электронной почте, на какой из выбранных факультетов он может быть зачислен.
Одну специальность выбираешь — две в запасе. В этом году шансов стать студентом вуза в три раза больше, а беготни — меньше. Подать документы можно в одном месте и сразу на несколько специальностей.
Пока что такого рода эксперимент проводят лишь в одном вузе. Абитуриент при регистрации на централизованное тестирование может выбрать несколько родственных специальностей, по которым хотел бы пройти обучение.
Виталий Русин, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Абитуриент, придя поступать в наш университет, при заполнении документов указывает три специальности технико-технологического профиля в порядке приоритета, на которые он хотел бы поступить. Первая — специальность, которая имеет для него наибольший приоритет. Затем, если он не проходит на данную специальность, на которую хотел бы попасть, — на второй или третий порядок. Система организована таким образом, чтобы максимально сократить время подачи документов.
После проведения вступительной кампании поступающего проинформируют по электронной почте, на какой факультет он может быть зачислен.
В перспективе Министерством образования планируется распространить положительный опыт на все вузы и создать электронную приемную комиссию. Ведется разработка сайта, на котором сами школы будут вводить средние баллы аттестатов своих учеников.
Виталий Русин, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Вся информация будет стекать в единый центр, после этого начнется этап электронного зачисления. Будут подготовлены списки для зачисления, которые будут разосланы в вузы. Абитуриенты будут извещены, чтобы они смогли подать документы в эти вузы.
Уже в следующем году, таким образом, абитуриент сможет подавать заявки на поступление сразу в несколько вузов страны. Такое нововведение позволит поступающим с хорошими баллами не остался за бортом, а также минимизируют затраты высших учебных заведений на создание приемной комиссии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».