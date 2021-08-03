Поступило более 300 заявок. Когда завершается аккредитация на участие в «Большом разговоре с Президентом»?

Новости Беларуси. Более 300 заявок на участие – от журналистов, медиаэкспертов и частных лиц. Меньше недели до «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 300 заявок на участие – от журналистов, медиаэкспертов и частных лиц. Меньше недели до «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства продолжает практику прямого общения с представителями общественности. Ожидается, что 9 августа Александр Лукашенко в очередной раз ответит на все вопросы. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. Аккредитация на участие завершается 5 августа.