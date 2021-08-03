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Поступило более 300 заявок. Когда завершается аккредитация на участие в «Большом разговоре с Президентом»?

03 августа 2021 17:45
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Новости Беларуси. Более 300 заявок на участие – от журналистов, медиаэкспертов и частных лиц. Меньше недели до «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступило более 300 заявок. Когда завершается аккредитация на участие в «Большом разговоре с Президентом»?-1

Глава государства продолжает практику прямого общения с представителями общественности. Ожидается, что 9 августа Александр Лукашенко в очередной раз ответит на все вопросы. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. Аккредитация на участие завершается 5 августа.

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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